Семь станций обезжелезивания воды запустят в Рузе до конца года

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Семь новых станций обезжелезивания водопроводной воды запустят в Рузе до конца текущего года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава городского округа Максим Тарханов.

По его словам, в работе сейчас находится четыре объекта, расположенные в поселках Колюбакино и Дорохово, а также в деревне Мишинке. Благодаря новым станциям обезжелезивания в дома будет поступать качественная водопроводная вода, соответствующая всем установленным стандартам. "С вводом новых объектов показатель обеспеченности населения округа качественной водой увеличится до 80%", - сказал Тарханов, добавив, что ранее в отдельных населенных пунктах содержание железа в воде превышало норматив в восемь раз, а мутность - в пять.

Кроме того, до конца года в Рузе запустят в эксплуатацию новые очистные сооружения. "Работы по строительству здания завершены в полном объеме, сейчас ведутся работы по внутренним и наружным сетям, частично проходят работы по благоустройству", - уточнил глава округа.

Ввод очистных сооружений в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года. Специалисты уже приступили к монтажу оборудования. Новый объект включает в себя станцию приготовления и дозирования, узел механической очистки стоков, узел ультрафиолетового обеззараживания, а также ультразвуковые расходомеры. "По окончании монтажа оборудования стартуют пуско-наладочные работы", - отметил Тарханов.

По данным окружной администрации, стоимость очистных сооружений составляет 500 млн рублей, из которых по 50 млн выделено из местного бюджета и бюджета Подмосковья, 300 млн рублей - средства федерального бюджета и еще 100 млн профинансировал инвестор.