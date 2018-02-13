Жильцы дома в Подмосковье, где провалился пол, возвращаются в свои квартиры

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Жильцы пятиэтажного дома в Звенигороде, где утром во вторник обрушилось перекрытие между первым этажом и подвалом, начали возвращаться в свои квартиры, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Жители начали возвращаться в дом со второго по пятый этаж. По предварительным данным, он не представляет опасности для жителей", - сообщил собеседник агентства.

Власти временно разместят 32 человека, которые проживают в 12 квартирах первого этажа, в пансионате за счет муниципалитета, пока специалисты не восстановят перекрытия, добавили в пресс-службе министерства.

Причина происшествия пока не установлена, специалистам предстоит в течение нескольких дней провести обследование, в том числе проверить подвал здания. Внешние несущие конструкции дома не были повреждены, отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, в Звенигороде во вторник утром в пятиэтажном доме по улице Маяковского обрушился первый этаж, пострадавших нет, всех жильцов временно вывезли из здания. Всего в доме проживают 152 человека.

Дом был введен в эксплуатацию в 1971 году и, по данным общественного проекта МинЖКХ.ру, не считался аварийным. По данным Министерства ЖКХ Подмосковья, коммуникации здания в результате происшествия повреждены не были.