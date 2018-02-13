Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жильцы дома в Подмосковье, где провалился пол, возвращаются в свои квартиры

Москва Московская область
13 февраля, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Отмечается, что 32 человека временно будут размещены в в пансионате

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Жильцы пятиэтажного дома в Звенигороде, где утром во вторник обрушилось перекрытие между первым этажом и подвалом, начали возвращаться в свои квартиры, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Жители начали возвращаться в дом со второго по пятый этаж. По предварительным данным, он не представляет опасности для жителей", - сообщил собеседник агентства.

Власти временно разместят 32 человека, которые проживают в 12 квартирах первого этажа, в пансионате за счет муниципалитета, пока специалисты не восстановят перекрытия, добавили в пресс-службе министерства.

Причина происшествия пока не установлена, специалистам предстоит в течение нескольких дней провести обследование, в том числе проверить подвал здания. Внешние несущие конструкции дома не были повреждены, отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, в Звенигороде во вторник утром в пятиэтажном доме по улице Маяковского обрушился первый этаж, пострадавших нет, всех жильцов временно вывезли из здания. Всего в доме проживают 152 человека.

Дом был введен в эксплуатацию в 1971 году и, по данным общественного проекта МинЖКХ.ру, не считался аварийным. По данным Министерства ЖКХ Подмосковья, коммуникации здания в результате происшествия повреждены не были.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
6
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама