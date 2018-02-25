Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС зафиксировало превышение концентрации сероводорода на подмосковном полигоне "Кучино"

Москва Московская область
25 февраля, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

В МЧС отметили, что жалобы на запах сероводорода поступают еще с декабря 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. МЧС зафиксировало отдельные случаи превышения концентрации сероводорода на полигоне твердых бытовых отходов "Кучино" в Подмосковье. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС России на своем сайте.

"В течение суток на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду", - говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в МЧС со ссылкой на Гидрометцентр России и Центр "Антистихия", погодные условия не будут способствовать ухудшению экологической обстановки в Москве и области.

В ведомстве отмечают, что с 8 декабря 2017 года к ним регулярно сообщения от граждан о наличии в воздухе характерного неприятного запаха сероводорода.

Полигон "Кучино" закрыли 23 июня 2017 года по требованию президента Владимира Путина. Главе государства на плохие условия вблизи работающей свалки пожаловались местные жители в ходе прямой линии 2017 года. Рекультивация полигона начнется в марте 2018 года и займет приблизительно два года. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган ранее сообщил, что на месте свалки может появиться экстрим-парк или горнолыжный склон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
2
МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпиады
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
6
Роднина: фигуристам Тарасовой и Морозову для медали не хватило психологической подготовки
7
В Грозном представили новую боевую машину спецназа "Чаборз-6"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама