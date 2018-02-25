МЧС зафиксировало превышение концентрации сероводорода на подмосковном полигоне "Кучино"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. МЧС зафиксировало отдельные случаи превышения концентрации сероводорода на полигоне твердых бытовых отходов "Кучино" в Подмосковье. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС России на своем сайте.

"В течение суток на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду", - говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в МЧС со ссылкой на Гидрометцентр России и Центр "Антистихия", погодные условия не будут способствовать ухудшению экологической обстановки в Москве и области.

В ведомстве отмечают, что с 8 декабря 2017 года к ним регулярно сообщения от граждан о наличии в воздухе характерного неприятного запаха сероводорода.

Полигон "Кучино" закрыли 23 июня 2017 года по требованию президента Владимира Путина. Главе государства на плохие условия вблизи работающей свалки пожаловались местные жители в ходе прямой линии 2017 года. Рекультивация полигона начнется в марте 2018 года и займет приблизительно два года. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган ранее сообщил, что на месте свалки может появиться экстрим-парк или горнолыжный склон.