Полиция опровергла информацию о задержании ребенка на акции у полигона "Ядрово"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Подмосковная полиция опровергла заявление кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о задержании семилетнего ребенка во время несанкционированной акции возле полигона "Ядрово" под Волоколамском.

"Появившаяся в СМИ информация о якобы задержании сотрудниками полиции семилетнего ребенка не соответствует действительности", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

8 марта около въезда на полигон твердых бытовых отходов "Ядрово" на несогласованную акцию собралась группа граждан, которая перегородила подъезд к воротам. Прибывшие на место полицейские составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух граждан по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), в отношении девяти - по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Все граждане отпущены из отдела полиции.

"За одним из доставленных - 43-летним местным жителем - пришла его жена вместе с их несовершеннолетней дочерью, которые добровольно находились в отделе полиции. После составления административного протокола они вместе с мужем покинули здание ОМВД", - сообщила Петрова.

В понедельник во время теледебатов Ксения Собчак заявила о задержании семилетнего ребенка полицейскими в ходе несанкционированной акции около мусорного полигона "Ядрово".