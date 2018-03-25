Власти Подмосковья намерены на месте очищать фильтрат со свалки "Ядрово"

ТАСС, 25 марта. Власти Московской области приняли решение не вывозить фильтрат со свалки "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья в другой муниципалитет. Опасную для экологии жидкость, образующуюся на полигоне бытовых отходов, очистят прямо на месте, заявил в воскресенье заместитель председателя правительства области и спецпредставитель губернатора Александр Чупраков.

"Фильтрат с полигона "Ядрово" не будет вывозиться на какие-либо очистные сооружения других районов. Будет установлена система сбора и очистки <...> прямо на свалке по аналогии с полигоном "Тимохово" Ногинского района, где она уже работает. То есть прямо на полигоне "Ядрово" будет установлена система очистки <...>, которая превращает фильтрат в техническую воду", - процитировали Чупракова в пресс-службе губернатора в воскресенье.

Ранее в субботу Чупраков сообщил, что фильтрат с "Ядрово" предполагалось с понедельника вывозить на специальную станцию очистки в Солнечногорский район, где его должны очистить до параметров технической воды.

Проблема и решение

Ранее сообщалось, что жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с "Ядрово" и провели несколько митингов за его закрытие. По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом газа с "Ядрово", однако анализы крови [детей] не подтвердили эту версию.

Власти предприняли комплекс мер для экстренного решения вопроса со свалкой. Так, старая часть (карта) полигона, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, закроется для приема отходов 13-14 апреля. На ней возведут и запустят к 15 июня систему утилизации образующегося внутри свалки газа, которая будет работать как минимум 10-15 ближайших лет, и систему сборки и очистки фильтрата. Эту карту предстоит полностью рекультивировать и благоустроить. Всероссийское общество охраны окружающей среды намерено объявить конкурс на лучший проект по благоустройству старой части "Ядрово".

До 15 июня с неприятным запахом, который источает полигон, власти будут бороться с помощью двух аэрозольных пушек, которые дважды в сутки опрыскивают "Ядрово" реагентом, улавливающим дурно пахнущий газ. В случае нового залпового выброса газа специально выделенная поливальная машина будет заливать очаг этим раствором. При этом начало занятий в школах и дошкольных учреждениях будет перенесено на два часа позже, а экзамены - на резервный день. В Минэкологии ТАСС пояснили, что выбросы с полигонов бытовых отходов происходят преимущественно ночью из-за перепадов дневных и ночных температур, которые приводят к образованию трещин, через которые вырывается газ. К середине дня запах постепенно исчезает.

Дополнительно к этому на постоянной основе в Волоколамском районе из-за "Ядрово" заработал штаб МЧС и мобильные лаборатории. В центре города Волоколамска установили экран, на который выводятся данные о концентрации загрязняющих веществ в воздухе. По инициативе Общественной палаты (ОП) Московской области создана единая инициативная группа, в которую вошли гражданские активисты Волоколамского района и представители ОП Подмосковья и Совета по правам человека при губернатора области. Этот шаг позволил обеспечить доступ членов группы на "Ядрово" и дал им возможность контролировать все процессы.

Новая часть (карта) "Ядрово" была построена согласно современным ужесточенным требованиям к полигонам бытовых отходов, что не позволит, по мнению властей, допустить повторения ситуации со старой частью свалки. Эта карта начнет принимать отходы 14 апреля и продолжит работать до 2030 года.