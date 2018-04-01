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Власти Волоколамска намерены проверять состояние воздуха у "Ядрово" каждые 20 минут

Москва Московская область
1 апреля, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Место для установки станции выберет инициативная группа местных жителей

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ТАСС, 1 апреля. Экологи в понедельник установят новую станцию мониторинга вблизи полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, которая позволит отслеживать качество воздуха каждые 20 минут. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования области.

"Сейчас работают станции мониторинга МЧС, есть у них стационарные и мобильные, они постоянно перемещаются. Плюс по жалобам жителей специалисты выезжают и делают замеры, в том числе в квартирах. <…> Завтра появится еще одна автоматическая станция. Если сейчас делаются замеры каждые 4 часа, то эта автоматическая станция будет делать замеры каждые 20 минут", - сказал представитель пресс-службы журналистам.

По его словам, станцию поставят туда, куда предложит инициативная группа местных жителей. Ранее они высказывали пожелания установить станцию мониторинга в низинах вблизи "Ядрово", где может скапливаться свалочный газ.

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах с "Ядрово" и провели несколько митингов, в том числе в воскресенье. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, в течение трех дней для общеклинического обследования были госпитализированы 11 детей. Жители связывали плохое самочувствие детей с очередным выбросом газа с "Ядрово", однако анализы крови не подтвердили эту версию.

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