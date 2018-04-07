Работы по благоустройству Рузы к 690-летию города начнутся в июне

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Работы по благоустройству Рузы в Подмосковье, приуроченные к 690-летию города, начнутся в июне. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава городского округа Максим Тарханов.

"Концепция благоустройства готова, уже прошел аукцион на выбор проектной организации, и к 26 апреля проект должен быть готов и сдан на экспертизу", - сказал Тарханов, отметив, что ранее всю документацию рассмотрела Главархитектура Московской области. Далее, по его словам, в период до 1 июня пройдет аукцион по выбору подрядчика строительно-монтажных работ и затем начнется непосредственно благоустройство.

Тарханов напомнил, что в рамках подготовки к празднованию 690-летия города обустроят зону отдыха около Георгиевского пруда, площадь перед Центром культуры и искусств, пешеходную зону "Рузский Арбат", а также площадь у здания окружной администрации. "На эти цели правительством Московской области выделено 198 млн рублей в рамках программы "Малые исторические города", - отметил глава округа.

Он напомнил, что 690-летие Рузы местные власти рассматривают не просто как юбилей, а как большой инфраструктурный проект, который даст новый толчок к развитию города. В целом, продолжил Тарханов, в рамках юбилея, которое будет продолжаться три дня - с 17 по 19 августа, запланировано около 30 мероприятий, проектов и программ.

"Ранее на форуме малых городов президент РФ Владимир Путин призвал, несмотря на скромные размеры муниципалитетов, становиться значительными культурными центрами, городами, в которых престижно жить и из которых не хочется уезжать", - продолжил Тарханов. Он убежден, что, когда в Рузе будут реализованы все намеченные на текущий год планы, она станет именно таким городом. "Мы можем доказать, что, несмотря на небольшую площадь города, он может и должен быть большим центром и с точки зрения туризма, и с точки зрения культуры, и с точки зрения экономики", - сказал Тарханов.

Памятник Ивану Калите

Ранее глава округа сообщал ТАСС, что к юбилею города в Рузе планируют установить памятник Ивану Калите, заложившему основу объединения русских земель вокруг Москвы. "Историки отмечают, что великий князь Иван Данилович Калита мог быть уроженцем Рузского края", - отметил глава округа. По его словам, сам памятник, изготавливаемый за счет инвестора, будет готов в августе.

Молодежная акция

Кроме того, Тарханов напомнил об акции #ПУТИНВРУЗЕ, которую запустили в социальных сетях местные молодежные активисты. Она направлена на то, чтобы пригласить главу государства на празднование 690-летия города. "В акции принимают участие уже 50 жителей, главным призом для победителя станет поездка в Сочи на двоих на три дня", - пояснил он, подчеркнув, что конкурс роликов продлится до 1 августа.