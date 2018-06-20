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"РТ-Инвест" построит восемь мусороперерабатывающих комплексов в Подмосковье

Москва Московская область
20 июня, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Компания вложит в создание инфраструктуры 15 млрд рублей

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Крупнейший оператор по вывозу мусора в Московской области "РТ-Инвест" построит восемь мусороперерабатывающих комплексов в Подмосковье и вложит в создание инфраструктуры 15 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Андрей Шипелов.

"Мы планируем построить восемь мусороперерабатывающих комплексов в Подмосковье. <…> Во всех наших кластерах, мы посчитали, [объем инвестиций составит] порядка 15 млрд рублей", - сказал он.

По словам Шипелова, один такой комплекс сможет перерабатывать до 400 тыс. тонн отходов в год, но в реальности он будет загружен примерно на 300-350 тыс. тонн. На предприятии будет две линии для работы отдельно с "чистым" мусором, отдельно для "грязного" мусора, каждая мощностью в 200 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что по итогам конкурсного отбора региональных операторов в Подмосковье "РТ-Инвест" с января 2019 года возьмет под контроль три из семи кластеров - Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский. По подсчетам компании, она будет вывозить более 60% мусора Московской области.

С 2019 года Московская область перейдет на раздельный сбор мусора. Система будет реализована по принципу сортировки на два бака: в синий для "чистых" отходов жители должны складывать пригодные для переработки фракции, в серый для "грязных" - органический и не перерабатываемый мусор.

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