Тендер на закупку иммуноглобулина в Подмосковье перенесли на июль

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Московской области внесло в план закупок тендер на закупку иммуноглобулина. Он состоится в начале июля, а не в июне, как анонсировалось ранее, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"Тендер повторно внесен в план закупок. Планируется повторное размещение электронных аукционов в начале июля, на сумму 47,2 млн рублей", - заявили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Ранее СМИ сообщили о том, что объявленный минздравом Подмосковья тендер на закупку иммуноглобулина не состоялся, предположительно, из-за низкой стартовой цены. В результате люди с первичным иммунодефицитом не получали жизненно необходимое лечение с марта, некоторым из них в медицинских учреждениях говорили, что аналога этого лекарства нет. Позднее минздрав Подмосковья подтвердил, что иммуноглобулин не был закуплен, однако вместо него был приобретен аналог, поэтому ситуация не отразилась на лечении больных.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков заявил, что ведомство также проведет проверки жалоб на отказ в лечении первичного иммунодефицита из-за отсутствия иммуноглобулина.

Первичный иммунодефицит - это группа преимущественно врожденных заболеваний. Он лечится с помощью заместительной терапии иммуноглобулином, трансплантаций костного мозга и профилактики от заражения инфекциями. Некоторые формы неизлечимы.