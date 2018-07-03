Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр ЖКХ Подмосковья отверг идею создания единого водоканала в регионе

Москва Московская область
3 июля, 14:55 UTC+3

Евгений Хромушин считает, что с точки зрения полномочий единый водоконал станет "неуправляемой структурой"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин не поддержал идею создания единого водоканала в Подмосковье. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

Ранее начальник департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу России Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Мечислав Савицкий предложил создать на территории Московской области единый водоканал, чтобы справиться с незаконной добычей подземных пресных вод в регионе. По его словам, сейчас 90% ресурсоснабжающих организаций на территории Московской области незаконно ведут добычу подземных пресных вод, из них 19% делают это вообще без лицензии, остальные не выполняют ряд требований законодательства: у них нет оценки запасов или технических проектов.

"Не надо делать один водоканал, это неуправляемая структура будет с точки зрения полномочий", - сказал Хромушин. Он добавил, что реформа самоуправления в Московской области, в ходе которой районы преобразуются в городские округа, позволит также сократить число водоканалов с 670 до 70.

По мнению Савицкого, проблема с незаконной добычей подземных пресных вод в Подмосковье больше связана с тенденцией муниципальных администраций разделять водозаборные узлы так, чтобы они добывали менее 100 куб. м и их не надо было бы лицензировать. Отдельные муниципалитеты своими распоряжениями меняют гарантирующие организации и передают имущество - скважины, водоводы, насосные станции - от одной ресурсоснабжающей организации к другой, не учитывая наличие лицензий и требования законодательства, следует из слов главы департамента. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
3
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
4
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости