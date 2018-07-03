Министр ЖКХ Подмосковья отверг идею создания единого водоканала в регионе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин не поддержал идею создания единого водоканала в Подмосковье. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

Ранее начальник департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу России Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Мечислав Савицкий предложил создать на территории Московской области единый водоканал, чтобы справиться с незаконной добычей подземных пресных вод в регионе. По его словам, сейчас 90% ресурсоснабжающих организаций на территории Московской области незаконно ведут добычу подземных пресных вод, из них 19% делают это вообще без лицензии, остальные не выполняют ряд требований законодательства: у них нет оценки запасов или технических проектов.

"Не надо делать один водоканал, это неуправляемая структура будет с точки зрения полномочий", - сказал Хромушин. Он добавил, что реформа самоуправления в Московской области, в ходе которой районы преобразуются в городские округа, позволит также сократить число водоканалов с 670 до 70.

По мнению Савицкого, проблема с незаконной добычей подземных пресных вод в Подмосковье больше связана с тенденцией муниципальных администраций разделять водозаборные узлы так, чтобы они добывали менее 100 куб. м и их не надо было бы лицензировать. Отдельные муниципалитеты своими распоряжениями меняют гарантирующие организации и передают имущество - скважины, водоводы, насосные станции - от одной ресурсоснабжающей организации к другой, не учитывая наличие лицензий и требования законодательства, следует из слов главы департамента.