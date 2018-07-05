Подмосковье направит 90 млн рублей на разработку проектов рекультивации свалок в 2018 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг внесла поправки в закон "О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", заложив 90 млн рублей на разработку проектов рекультивации шести подмосковных свалок бытового мусора в 2018 году, передает корреспондент ТАСС с заседания.

"Министерству экологии и природопользования Московской области расходы увеличены в 2018 году на <…> 89,8 млн рублей - на мероприятия по разработке проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов "Съяново" (Серпуховский муниципальный район), "Павловское" (Истринский муниципальный район), "Парфеново" (Сергиево-Посадский муниципальный район), "Каурцево" (Наро-Фоминский городской округ), "Дубна Левобережная" (городской округ Дубна), "Часцы" (Одинцовский муниципальный район)", - говорится в материалах разработчиков поправок в бюджет Подмосковья.

"Съяново" - один из самых проблемных мусорных полигонов Московской области. Он был закрыт в октябре 2016 года из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства. Компания-оператор обанкротилась и оставила полигон бесхозным, не разработав проект его эксплуатации и рекультивации. За минувшие два года ни администрация Серпуховского района, ни города Серпухов не взяли на себя обязательства по созданию этого пакета документов, без них ситуация не двигалась с места. Без необходимой консервации и рекультивации полигон неоднократно тлел в 2017 и 2018 годах.

Согласно принятым поправкам в бюджет Подмосковья, только в 2018 году на локализацию и ликвидацию очагов возгорания на "Съяново" было заложено 30 млн рублей в Резервный фонд правительства региона.