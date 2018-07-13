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Сформирован новый состав Общественной палаты Подмосковья

Москва Московская область
13 июля, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Срок полномочий действующего состава ОП заканчивается в сентябре

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Новый состав Общественной палаты Московской области утвержден 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления социальных коммуникаций Подмосковья в пятницу.

"Аппарат Общественной палаты Московской области завершил процедуру формирования нового состава Общественной палаты Московской области", - говорится в сообщении.

Срок полномочий действующего состава Общественной палаты Московской области заканчивается в сентябре 2018 года, всего в нее входят 99 человек. 25 июня одну треть нового состава утвердила Московская областная дума, 2 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утвердил вторую треть. Эти 66 членов должны были определить оставшуюся треть из числа кандидатов, выдвинутых местными общественными объединениями.

По словам министра по социальным коммуникациям Подмосковья Ирины Плещевой, общественная палата создана для взаимодействия граждан и общественных объединений с властью, ее роль заключается подготовке предложений для правительства и разъяснительной работы среди населения.

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