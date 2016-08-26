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Электронными браслетами будут пользоваться ученики 20 школ Москвы

Москва
26 августа, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
С их помощью дети будут проходить в здание и покупать еду в столовой и буфете
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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около 10 тыс. московских школьников, которые обучаются в 20 столичных учреждениях образования, будут использовать электронный браслет "Москвенок" как альтернативу существующим школьным картам. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе госучреждения "Темоцентр", которое занимается разработкой и производством таких браслетов.

"Браслеты приобретают школы за счет внебюджетных средств, но ученики будут получать их бесплатно. Если же в школе, где есть система карт, а родители захотят, чтобы их ребенок пользовался браслетом, то его можно будет приобрести за 490 рублей", - отметил представитель пресс- службы предприятия.

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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

Для московских школьников разработали электронные браслеты "Москвенок"

Как сообщалось ранее, силиконовые браслеты "Москвенок" можно использовать в любом из 3 тыс. образовательных учреждений, где внедрена система "Проход и питание". С их помощью дети будут проходить в здание и покупать еду в столовой и буфете.

Весной этого года пилотный проект, когда учащиеся использовали браслеты вместо электронных карт, опробовали в трех школах.

Браслет сделан из гипоаллергенного силикона с алюминиевой застежкой и представлен в 11 разных цветах. На нем изображен совенок - символ электронной карты школьника. Кроме этого, каждая образовательная организация сможет брендировать браслет своим логотипом.

Если ученик потеряет гаджет, его можно будет восстановить. Браслеты будут изготовляться по запросу от образовательных учреждений.

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