Светофор на повороте с Нового Арбата на Гоголевский бульвар будут включать водители

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Водители московских автобусов, следующих по маршруту Т2, будут управлять светофором, разрешающим поворот с Нового Арбата на Гоголевский бульвар, в ручном режиме. Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения правительства Москвы" (ЦОДД) Артур Шахбазян.

"Водитель при подъезде к повороту с Нового Арбата на Гоголевский бульвар с помощью специального пульта будет переключать светофор в режим поворота. В этот же момент загорится красный свет для пешеходов, и автобус беспрепятственно сможет повернуть на бульвар", - сказал Шахбазян. Он добавил, что такие "белолунные" светофоры имеют Т-образную форму и используются, как правило, для регулирования движения трамваев.

Шахбазян пояснил, что с изменением схемы поворота с Нового Арбата на Гоголевский бульвар интервалы движения автобусов уменьшатся в среднем с 13 до 5 минут.

С 28 августа поворот с Нового Арбата на Гоголевский бульвар будет действовать только для автобусов. Автомобили смогут выехать на бульвар с Нового Арбата через улицу Знаменка. Изменение схемы движения, по прогнозам столичных властей, приведет к увеличению скорости движения на Новом Арбате на 20% и сокращению времени ожидания общественного транспорта в два раза.

В программу благоустройства "Моя улица" в этом году вошли 53 улицы и 7 въездных групп. Среди них Тверская, Таганская, Большая Якиманка, Моховая, Новый Арбат. Обустройство затронуло часть Бульварного и Садового кольца. Работы начались в мае, большая их часть завершится в августе.

Объем средств, выделенных на программу "Моя улица" в этом году, составляет 22,4 млрд руб. Программа благоустройства "Моя улица" рассчитана до 2018 года. В 2017 году в план работ будет включено примерно 50-60 адресов.