Три новых парка откроют на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Три новых парковых зоны появится на северо-востоке Москвы в районах Бабушкинский, Отрадное и Свиблово.

Как сообщается на сайте префектуры Северо-Восточного округа Москвы, будет открыт сквер площадью 2,2 га между улицами Римского-Корсакова и Бестужевых, сквер на улице Седова, площадью 0,2 га и парк площадью 6 га на пойменной территории реки Яуза вдоль Чукотского проезда. Открытие состоится в субботу, 27 августа.

"В сквере от дома №25 по ул. Бестужевых до дома №22 по ул. Римского-Корсакова проложена дорожно-тропиночная сеть, установлены скамейки и урны, разбиты цветники. Оборудованы зона для тихого отдыха, детская площадка с игровым городком, спортплощадка для занятий воркаутом. В сквере на улице Седова проложены тропинки, установлены лавочки и сделана детская площадка с игровым городком и качелями", - говорится в сообщении.

В парковой зоне в Бабушкинском районе, расположенной в пойме реки Яуза, в ходе благоустройства были установлены скамейки, инфраструктура для активного отдыха, в парке появился комфортабельный спуск к реке и прогулочная зона вдоль набережной. "Жители района давно просили обустроить эту территорию, и вот всего за несколько месяцев она преобразилась в уютный парк с дорожками, скамейками и спортивными площадками. Важно, что новый парк отвечает потребностям разных категорий граждан: например, активные молодые люди могут заниматься на спортивных площадках для воркаутов, пенсионеры проводить время в обустроенных зонах отдыха в самых живописных местах парка. Власти города должны заботиться о жителях", - подчеркнул президент Академии МЧС Иван Тетерин, расположенной в Бабушкинском районе.

Открытие этого парка - часть масштабной работы по приведению в порядок прилегающих к Яузе зеленых зон. В предшествующие годы благоустроены пойменные территории Яузы и Чермянки общей площадью более 25 га, проложены 5 км пешеходных и 7,5 км велосипедных дорожек.

Всего в Северо-Восточном округе Москвы за последние годы создано 17 парковых зон шаговой доступности, их площадь составляет около 100 га. В этом году в округе благоустроено пять парков. В планах на 2017 год значатся еще три зеленые территории.