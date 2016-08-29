Городские власти и полицейские проверяют павильоны возле метро "Электрозаводская"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Представители городских властей и полицейские сломали двери павильона на Большой Семеновской улице возле метро "Электрозаводская", в котором располагались букмекерская контора, книжный магазин "Читай город" и аптека, передает корреспондент ТАСС с места события.

Внимание журналистов и зевак, собравшихся возле станции метро "Электрозаводская", привлек шум бьющихся стекол: люди решили, что власти досрочно начали снос. Однако представитель спецкомиссии по сносу, отказавшийся представиться, сообщил, что перед тем, как тяжелая техника начнет ломать павильон, полиция и представители властей должны удостовериться, что в помещении никого нет.

Ранее сообщалось, что объекты второго списка самовольных построек, утвержденного властями Москвы 28 июня, будут снесены в ночь с 28 на 29 августа. В список вошли 107 построек, 12 из них были демонтированы владельцами самостоятельно, еще семеро собирались это сделать до ноля часов понедельника, 51 владелец обратился за помощью с демонтажем в префектуры, 37 не дали добровольного согласия на снос.