Городские власти и полицейские проверяют павильоны возле метро "Электрозаводская"

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Представители городских властей и полицейские сломали двери павильона на Большой Семеновской улице возле метро "Электрозаводская", в котором располагались букмекерская контора, книжный магазин "Читай город" и аптека, передает корреспондент ТАСС с места события.
Внимание журналистов и зевак, собравшихся возле станции метро "Электрозаводская", привлек шум бьющихся стекол: люди решили, что власти досрочно начали снос. Однако представитель спецкомиссии по сносу, отказавшийся представиться, сообщил, что перед тем, как тяжелая техника начнет ломать павильон, полиция и представители властей должны удостовериться, что в помещении никого нет.
Ранее сообщалось, что объекты второго списка самовольных построек, утвержденного властями Москвы 28 июня, будут снесены в ночь с 28 на 29 августа. В список вошли 107 построек, 12 из них были демонтированы владельцами самостоятельно, еще семеро собирались это сделать до ноля часов понедельника, 51 владелец обратился за помощью с демонтажем в префектуры, 37 не дали добровольного согласия на снос.