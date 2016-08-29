Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сервис голосовой оплаты парковки в Москве усовершенствовали

Москва
29 августа, 9:12 UTC+3
На данный момент услугой воспользовались уже более 4,3 тыс. автомобилистов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Систему распознавания речи улучшили в сервисе голосовой оплаты парковки Москвы. Кроме того, была сокращена информационная часть автоответчика. Об этом сообщил заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

"Мы постоянно дорабатываем и с учетом пожеланий пользователей улучшаем пилотную систему голосовой оплаты парковки. Так, например, была сокращена приветственная часть автоответчика при повторном звонке для завершения парковочной сессии. Это было сделано, прежде всего, для экономии времени", - пояснил Ликсутов.

Смотрите также
В Москве за неделю голосовой оплатой парковки воспользовались около 2 тыс. раз

По его словам, приветственная часть автоответчика сокращена и для постоянных пользователей. Теперь автовладелец может сразу приступить к оплате. Как отмечается на сайте столичной мэрии, сервис голосовой оплаты парковки стал доступен с 1 августа. На данный момент услугой воспользовались уже более 4,3 тыс. автомобилистов.

Для того чтобы воспользоваться услугой голосовой оплаты парковки, нужно позвонить в единый контакт-центр "Московский транспорт" по короткому номеру 3210 либо по городскому номеру 8 (495) 539-54-54 и назвать автоответчику номер парковочной зоны, желаемую продолжительность стоянки и номер автомобиля. Деньги спишутся либо с парковочного счета, либо со счета мобильного телефона.

Смотрите также

ЕР предложила продлить действие резидентного разрешения на парковку в Москве до трех лет
Автомобилисты смогут оплачивать парковку в Москве с помощью карты "Тройка"

Сейчас сервис голосовой оплаты работает в полном объеме в экспериментальном режиме. Решение о работе сервиса на постоянной основе будет принято в конце года. За это время проведут мониторинг удовлетворенности работой сервиса, проанализируют количество оплат, а также востребованность горожанами.

Пока самый популярный способ оплаты парковки - это мобильное приложение. Им пользуется 75% автомобилистов. Около 20% водителей оплачивают парковку через смс, остальные пользуются паркоматами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Платные парковки и эвакуация автомобилей
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
9
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Городские власти и полицейские проверяют павильоны возле метро "Электрозаводская"
2
В брюссельском Институте криминологии прогремел взрыв
3
Российские министерства и ЦБ проверят на готовность к работе в условиях военного времени
4
В Москве ночью стартует вторая волна сноса самостроев
5
На юго-западе Москвы неизвестный из травматики ранил в голову молодого человека
6
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огонь
7
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
Темы дня
Реклама