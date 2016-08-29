Сервис голосовой оплаты парковки в Москве усовершенствовали

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Систему распознавания речи улучшили в сервисе голосовой оплаты парковки Москвы. Кроме того, была сокращена информационная часть автоответчика. Об этом сообщил заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

"Мы постоянно дорабатываем и с учетом пожеланий пользователей улучшаем пилотную систему голосовой оплаты парковки. Так, например, была сокращена приветственная часть автоответчика при повторном звонке для завершения парковочной сессии. Это было сделано, прежде всего, для экономии времени", - пояснил Ликсутов.

По его словам, приветственная часть автоответчика сокращена и для постоянных пользователей. Теперь автовладелец может сразу приступить к оплате. Как отмечается на сайте столичной мэрии, сервис голосовой оплаты парковки стал доступен с 1 августа. На данный момент услугой воспользовались уже более 4,3 тыс. автомобилистов.

Для того чтобы воспользоваться услугой голосовой оплаты парковки, нужно позвонить в единый контакт-центр "Московский транспорт" по короткому номеру 3210 либо по городскому номеру 8 (495) 539-54-54 и назвать автоответчику номер парковочной зоны, желаемую продолжительность стоянки и номер автомобиля. Деньги спишутся либо с парковочного счета, либо со счета мобильного телефона.

Сейчас сервис голосовой оплаты работает в полном объеме в экспериментальном режиме. Решение о работе сервиса на постоянной основе будет принято в конце года. За это время проведут мониторинг удовлетворенности работой сервиса, проанализируют количество оплат, а также востребованность горожанами.

Пока самый популярный способ оплаты парковки - это мобильное приложение. Им пользуется 75% автомобилистов. Около 20% водителей оплачивают парковку через смс, остальные пользуются паркоматами.