На станции метро "Петровско-Разумовская" открыта новая платформа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Столичный метрополитен информирует об изменении схемы движения поездов на станции "Петровско-Разумовская". Как сообщили в пресс-службе подземки, с понедельника поезда, следующие по Серпуховско-Тимирязевской линии из центра, прибывают на новую платформу станции "Петровско-Разумовская".

"Для выхода в город необходимо перейти по одному из межстанционных переходов, расположенных в центре зала, на старую платформу "Петровско-Разумовской", - пояснили в пресс-службе.

Здесь пояснили, что эти изменения в схеме движения поездов связаны с предстоящим открытием нового участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Марьина Роща" до станции "Петровско-Разумовская", которое состоится в ближайшее время.