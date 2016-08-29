Автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на востоке Москвы

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего на востоке Москвы, в результате которого погибла женщина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"По предварительным данным, сегодня около 10.30 мск на Саянской улице автомобиль совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.