В Москве обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Москве во время земельных работ по строительству тоннеля новой линии метро. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Старый боеприпас был обнаружен при рытье тоннеля метро. В настоящее время все работы на стройплощадке остановлены, рабочие отведены на безопасное расстояние", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что находка была сделана при работах по рытью котлована.

В понедельник днем рабочие при проведения земляных работ в районе дома 38 на Мичуринском проспекте обнаружили ржавый боеприпас. На место ЧП прибыли сотрудники полиции и МЧС, оно было оцеплено. Для вывоза опасной находки вызваны саперы Московского военного гарнизона.