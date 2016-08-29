В Москве обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Москве во время земельных работ по строительству тоннеля новой линии метро. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Старый боеприпас был обнаружен при рытье тоннеля метро. В настоящее время все работы на стройплощадке остановлены, рабочие отведены на безопасное расстояние", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что находка была сделана при работах по рытью котлована.
В понедельник днем рабочие при проведения земляных работ в районе дома 38 на Мичуринском проспекте обнаружили ржавый боеприпас. На место ЧП прибыли сотрудники полиции и МЧС, оно было оцеплено. Для вывоза опасной находки вызваны саперы Московского военного гарнизона.