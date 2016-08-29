Новый ЗАГС откроется в Москве 7 сентября

Футболист "Анжи": было не стыдно проиграть эффективному "Спартаку"Спорт 29 августа, 15:45
"Селтик" и "Рейджерс" могут войти в состав Футбольной лиги АнглииСпорт 29 августа, 15:40
Турция предупредила Дамаск об операции "Щит Евфрата" в Сирии при помощи РФМеждународная панорама 29 августа, 15:36
Путин не поедет на матч Россия - Турция в АнтальюСпорт 29 августа, 15:15
В Кремле глубоко сожалеют по поводу болезни президента Узбекистана КаримоваПолитика 29 августа, 15:13
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в КрасноярскСибирь 29 августа, 15:12
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООНПолитика 29 августа, 15:08
Путин обсудил с членами Совбеза итоги переговоров США и РФ по СирииПолитика 29 августа, 15:05
Более 340 дополнительных автобусов выведут осенью перевозчики на маршруты в МосквеОбщество 29 августа, 15:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Открытие нового Шипиловского отдела ЗАГС состоится 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
"Шипиловский отдел ЗАГС стал 41 структурным подразделением Управления ЗАГС Москвы и первым за почти 30 лет, который расположится в здании, специально спроектированном и построенном для ЗАГСа", - уточнили в пресс-службе. В последний раз в столице здание для органа ЗАГС было спроектировано и построено в 1987-88 годах на Ялтинской улице, где размещается Чертановский отдел.
Шипиловский отдел ЗАГС расположен на территории самого многонаселенного округа столицы - Южного. "Его открытие решает проблему доступности государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния для жителей районов: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Зябликово и Братеево", - уточнили в пресс-службе.
Новый отдел ЗАГС оснащен системой электронной очереди. Здесь созданы условия для маломобильных посетителей, в том числе впервые зал торжественной регистрации брака оборудован пандусом. Также в помещении отдела обустроен детский игровой уголок.
Шипиловский ЗАГС расположен вдали от жилых домов и оборудован парковочными местами для свадебных кортежей. Что делает его комфортным для молодоженов и их гостей. Этот отдел находится рядом с музеем-заповедником "Царицыно" - одним из самых любимых парков среди молодоженов.