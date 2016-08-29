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Новый ЗАГС откроется в Москве 7 сентября

Москва
29 августа, 15:07 UTC+3
В нем созданы условия для маломобильных посетителей, в том числе впервые зал торжественной регистрации брака оборудован пандусом. Также в помещении отдела обустроен детский игровой уголок
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Открытие нового Шипиловского отдела ЗАГС состоится 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"Шипиловский отдел ЗАГС стал 41 структурным подразделением Управления ЗАГС Москвы и первым за почти 30 лет, который расположится в здании, специально спроектированном и построенном для ЗАГСа", - уточнили в пресс-службе. В последний раз в столице здание для органа ЗАГС было спроектировано и построено в 1987-88 годах на Ялтинской улице, где размещается Чертановский отдел.

Шипиловский отдел ЗАГС расположен на территории самого многонаселенного округа столицы - Южного. "Его открытие решает проблему доступности государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния для жителей районов: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Зябликово и Братеево", - уточнили в пресс-службе.

Новый отдел ЗАГС оснащен системой электронной очереди. Здесь созданы условия для маломобильных посетителей, в том числе впервые зал торжественной регистрации брака оборудован пандусом. Также в помещении отдела обустроен детский игровой уголок.

Шипиловский ЗАГС расположен вдали от жилых домов и оборудован парковочными местами для свадебных кортежей. Что делает его комфортным для молодоженов и их гостей. Этот отдел находится рядом с музеем-заповедником "Царицыно" - одним из самых любимых парков среди молодоженов.

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