Метро Москвы поблагодарило сотрудников, спасших на станции котенка

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Руководство московского метрополитена выразило благодарность машинисту поезда и дежурной по станции, спасших накануне вечером котенка на станции "Университет". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

По данным пресс-службы, дежурная заметила на путях котенка в лотке и сообщила об этом по рации машинисту приближающегося поезда.

"Руководство метро выразило благодарность машинисту и дежурной по станции, с помощью которых был спасен котенок на станции "Университет", - сказал представитель метрополитена.