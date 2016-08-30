Метро Москвы поблагодарило сотрудников, спасших на станции котенка

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Руководство московского метрополитена выразило благодарность машинисту поезда и дежурной по станции, спасших накануне вечером котенка на станции "Университет". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.
По данным пресс-службы, дежурная заметила на путях котенка в лотке и сообщила об этом по рации машинисту приближающегося поезда.
"Руководство метро выразило благодарность машинисту и дежурной по станции, с помощью которых был спасен котенок на станции "Университет", - сказал представитель метрополитена.