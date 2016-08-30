Москомстройинвест: свыше 3 тыс. рабочих мест будет организовано на северо-востоке столицы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. новых рабочих мест появится на северо-востоке столицы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на руководителя ведомства Контстатина Тимофеева.

"На северо-востоке Москвы появятся 3200 новых рабочих мест. Новые рабочие места будут созданы по итогам реализации второй очереди инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса (МФК) "Савеловский Сити" по адресу: ул. Складочная, вл. 1, стр. 3, 19, 20, 21, 29, 30, 34, 36, 37 (СВАО). Работы по строительству всех объектов II очереди будут завершены в марте 2018 года, однако один из корпусов - 20-этажное жилое здание - планируется сдать до конца 2016 года", - цитирует пресс-служба Тимофеева.

Строительство многофункционального комплекса ведется в рамках программы по реновации территории промзоны "Огородный проезд". По словам Тимофеева, на месте бывшей промышленной площадки появится современный столичный район. "Благодаря строительству новых жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов, созданию новых рабочих мест, когда-то депрессивная территория превратится в современный жилой квартал, где будущие жители будут обеспечены всем необходимым в шаговой доступности", - подчеркнул Тимофеев.

В настоящий момент в рамках строительства первой очереди сданы два офисных здания МФК с подземным паркингом на 132 машиноместа и наземный многоуровневый паркинг на 758 машиномест. Наземная площадь объектов составляет 84,8 тыс. кв. м. Объектам первой очереди присвоен почтовый адрес: ул. Новодмитровская, д. 2, стр. 1, 2, 3 (СВАО).

В составе второй очереди будут построены жилые дома площадью 101,6 тыс. кв. м, апартаменты площадью 49 тыс. кв. м, офисы, школа на 220 мест и детский сад на 150 мест. Общая площадь всех объектов МФК по итогам реализации проекта составит 278 тыс. кв. м. Кроме того, после реализации проекта в Бутырском районе появятся новые внутриквартальные проезды, будет реконструирован путепровод, отремонтирован железнодорожный переезд на ул. Двинцев.