Москвичи направили по льготной путевке в детский лагерь совершеннолетнего

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Государственное автономное учреждение культуры "Мосгортур" обратилась в правоохранительные органы Москвы для проверки наличия мошеннических действий при отправке ребенка в лагерь по льготным путевкам. Как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения, родители подменили детей и направили на отдых в лагерь старшего совершеннолетнего сына вместо младшего, на имя которого была зарегистрирована путевка.
"В одном из лагерей, где отдыхают дети по льготным путевкам, оплаченным из средств федерального бюджета, произошел инцидент, в ходе которого было установлено, что под видом ребенка в лагере отдыхает молодой человек в возрасте 20 лет. С его слов и письменного заявления, полученного сотрудниками полиции, он отправился на льготный отдых вместо младшего брата", - сообщили в "Мосгортуре".
По словам вожатых, "ребенок" во время смены нарушал правила пребывания в лагере и вызывал подозрение тем, что не всегда отзывался на имя, под которым он числился в списках отряда. Но они продолжали работать с ним как с обычным трудным подростком, педагогически решая ситуацию, сообщили в пресс-службе.
"О том, что вместо 16-летнего ребенка, на которого было подано заявление на льготный отдых, в лагерь приехал его 20-летний старший брат, стало известно, когда молодой человек самовольно покинул территорию лагеря. Для его поисков вызвали сотрудников полиции. В ходе формирования протокола о привлечении к административной ответственности сотрудниками полиции установлено, что отдыхающий по документам Моисеева Артемия Алексеевича 1999 года рождения на самом деле по факту является его братом, Моисеевым Романом Алексеевичем 1996 года рождения", - сказали в пресс-службе.
"Учитывая выявленный факт использования льготной путевки ненадлежащим лицом, "Мосгортур" направил запрос в правоохранительные органы с заявлением о необходимости проверки факта подлога документов и детей", - отметили в пресс-службе.
"Мосгортур" будет осуществлять мониторинг хода расследования, производимого сотрудниками полиции по данному заявлению вплоть до вынесения соответствующего процессуального решения, добавили в пресс-службе.