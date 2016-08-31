Более 5 тыс. полицейских обеспечат безопасность москвичей в День знаний

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 5 тыс. сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность москвичей и гостей столицы 1 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в День знаний планируется задействовать более 5 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. работников частных охранных организаций и около 500 представителей народной дружины и казачьих организаций", - сказали в пресс-службе.

На период проведения праздничных мероприятий будет создан временный оперативный штаб.

По словам собеседника агентства, с 27 по 31 августа кинологи со служебными собаками дополнительно обследовали все здания учебных заведений и их территории. Кроме того, управление ГИБДД Москвы с 29 августа по 9 сентября проводит общегородской профилактический рейд "Снова в школу", направленный на восстановление у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

1 сентября в столице будет отмечаться День знаний, посвященный началу нового учебного года. По данным департамента образования Москвы, к учебе приступят около 1,5 млн учащихся общеобразовательных учреждений.