Москва разрабатывает проекты планировок более 40 промзон

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. В настоящее время в рамках проекта реновации промышленных и коммунальных зон городские власти разрабатывают проекты планировок более 40 городских территорий. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"С начала года уже утверждено 6 проектов планировок промзон, еще более 40 документов находятся в стадии разработки", - отметил Хуснуллин. Глава Стройкомплекса отметил, что за прошедшие несколько лет с момента старта программы по реновации промзон утверждено 53 проекта планировки территорий, а 15 из них - уже в стадии строительства.
"Ежегодно растут объемы недвижимости, возводимой на территории промышленных зон. Если в 2013 году на таких площадках было введено около 1,3 млн. кв. м недвижимости, то уже в этом мы сдадим порядка 2,3 млн. кв. м, что составит около четверти всего объема ввода", - сказал заместитель мэра. Хуснуллин напомнил, что с начала года на территории промзон уже введено порядка 800 тысяч кв. м недвижимости.
"Особо подчеркну, что промышленные и коммунальные зоны сегодня застраиваются комплексным методом. Здесь возводится не только жилье, но и вся необходимая социальная и транспортная инфраструктура", - отметил заместитель мэра.