В Боткинской больнице в Москве после капремонта открыт корпус нейрохирургии

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Реконструкция Боткинской больницы в Москве в целом завершится к 2018 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев 21-й корпус нейрохирургии Городской клинической больницы (ГКБ) имени Боткина, который открылся после капитального ремонта.
"В Москве одномоментно находится 400 объектов на капитальном ремонте и реконструкции. Один из таких объектов находится на территории Боткинской больницы", - рассказал мэр журналистам, посещая корпус. Он напомнил, что больница имени Боткина за несколько лет обновила ряд корпусов. "И я надеюсь, что к 2018 году основные работы по реконструкции будут закончены и самая большая больница в Москве и в России будет не только самой большой, но и самой современной", - сказал градоначальник.
По его словам, до реконструкции в 21-м корпусе нейрохирургии условия были некомфортные, в палате находились по четыре-пять человек. "Сегодня палаты по одному, два, три человека. И самое главное - все операционные оснащены самым современным оборудованием", - подчеркнул мэр.
Главный врач больницы имени Боткина Алексей Шабунин напомнил, что 21-й корпус открылся 1970 году. По окончании капитального ремонта в здании сконцентрированы отдельные отделения и службы регионального сосудистого центра, которые ранее были разбросаны по разным корпусам больницы. Шабунин напомнил, что до реконструкции летом в операционных температура воздуха достигала 40 градусов, оперировать и переносить операции было крайне сложно. Главврач уточнил, что если до реконструкции 21-й корпус принимал около 1100 больных с инсультом, то в настоящее время эти возможности увеличены до 2 тыс. человек ежегодно.
Собянин вместе с главным врачом и заведующими отделений неотложной хирургии и нейрореанимации навестил в палате одного из больных, перенесшего сложную операцию.
Собянин осмотрел ход строительства Перинатального центра ГКБ №67