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Власти Москвы разработали проект реконструкции МКАД от Ярославского до Дмитровского шоссе

Москва
31 августа, 13:39 UTC+3
В частности, на этих участках будет построено 22 переходно-скоростные полосы, длина которых составит от 180 до 520 м
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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. После реконструкции на северном участке МКАД от Ярославского до Дмитровского шоссе и от Ленинградского до Волоколамского появятся новые переходно-скоростные полосы, которые позволят разделить транзитные автомобили от машин, которые собираются воспользоваться боковыми съездами. Это следует из документов, опубликованных на сайте Москомархитектуры.

"Когда была создана рабочая группа по реконструкции МКАД, мы провели исследование: смотрели, где наибольшие затруднения, пробки, где больше аварий. МКАД был разбит на ряд участков, на каждом были выделены проблемные места. Теперь проекты реконструкции разрабатываются согласно этому делению", - пояснил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, который возглавляет комиссию по реконструкции МКАД.

Так, в проектных документах отмечается, что на этих участках МКАД будет построено 22 переходно-скоростные полосы, длина которых составит от 180 до 520 м. Кроме того, планируется строительство путепровода на территорию многофункционального комплекса "Ханой - Москва", расположенного рядом с развязкой МКАД - Ярославское шоссе.

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Из проекта также следует, что на всем протяжении реконструируемых участков встречные потоки движения будут разделены четырехметровой полосой со встроенным освещением. В общей сложности строители реконструируют более 32 км дорог.

Комментируя этот проект Жидкин, отметил, что основные причины образования пробок на кольцевой автодороге - это низкая пропускная способность выездов с МКАД (в том числе из-за развязок клеверного типа), и недостаточное количество дорог-связок между соседними районами, в результате чего МКАД используется как межрайонная дорога, а также место для размещение торговых центров, кафе и автозаправочных станций.

Кольцевая автодорога вокруг Москвы была построена в 1940 годах и реконструировалась в 1950 и 1990 годах. В настоящее время в столице ведется масштабное дорожное строительство, а также выполняются работы по реконструкции вылетных магистралей и развязок клеверного типа.

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