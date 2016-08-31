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Свыше 15 тыс. жителей выступили против строительства ТПУ в Отрадном

Москва
31 августа, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Жители считают, что после реализации проекта транспортная ситуация ухудшится: район встанет в пробку, дороги подойдут вплотную к жилым домам
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 15 тыс. жителей Москвы передали через столичных единороссов обращение в городской департамент строительства с просьбой отменить реализацию проекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Отрадное". Об этом сообщили в пресс-службе московского отделения партии "Единая Россия".

"Обращение к властям города с просьбой пересмотреть планы по строительству ТПУ в Отрадном и 15 тыс. подписей москвичей за отмену реализации данного проекта единороссы передали сегодня в департамент строительства Москвы", - сказали в пресс-службе.

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"Такого рода обращение, в таком объеме мы видим в первый раз. Мы все систематизируем и доложим на ближайшем штабе (мэру Москвы - ред.) Сергею Семеновичу Собянину. Тогда уже будут даны соответствующие поручения", - отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По словам руководителя Центра молодежного парламентаризма Алексея Лисовенко, вошедшего в группу партийцев, передавших подписи, жители обращались в общественные приемные и к депутатам от партии с просьбами остановить строительство ТПУ. "Жители считают, что (после реализации проекта - ред.) транспортная ситуация ухудшится: район встанет в пробку, дороги подойдут вплотную к жилым домам, приезжающим автомобилям не будет хватать мест, и они начнут парковаться во дворах", - сказал Лисовенко.

О проекте

Проект строительства ТПУ "Отрадное" предполагает строительство технологических объектов ТПУ общей площадью почти 37,9 тыс. кв. метров, включающих в себя пересадочный терминал, подземные и надземные пешеходные переходы, новые перроны и навесы над зонами посадки-высадки пассажиров, перехватывающие паркинги, многофункциональный общественный центр. Кроме того, будет выполнено расширение существующих улиц, организованы новые проезды. Также проектом предусмотрено строительство коммерческих объектов общей площадью 107,2 тыс. кв. м, включающих в себя жилой комплекс с детским садом на 50 мест, многофункциональные центры и крытый рыночный комплекс.

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