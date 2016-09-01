Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Протяженность выделенных полос в Москве в сентябре увеличится на 22 км

Москва
1 сентября, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Всего в настоящее время автобусы и троллейбусы, такси, школьные автобусы и велосипеды курсируют на 21 выделенной полосе общей протяженностью 240,1 км
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре новых выделенных полосы общей протяженностью 22 км появятся в рамках краудсорсинг-проекта "Наши маршруты" в сентябре в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта.

"Выделенные полосы введут в эксплуатацию на участках: Хорошевское шоссе - ул. Мневники, ул. Подольских Курсантов, Свободный проспект - Вешняковская ул. (до пересечения с ул. Красный Казанец), Лианозовский проезд - Череповецкая ул. - ул. Лескова - ул. Широкая", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Полосу для общественного транспорта выделили на участке Кремлевского кольца

Новые выделенные полосы появятся в сентябре на хордовых направлениях, по которым общественный транспорт доставляет пассажиров между округами столицы. Маршруты, проходящие по ним, следуют с короткими интервалами и пользуются популярностью у пассажиров. Ежедневно этими маршрутами пользуется до 500 тыс. человек.

За последние пять лет в Москве введено 237,5 км выделенных полос. Всего в настоящее время автобусы и троллейбусы, такси, школьные автобусы и велосипеды курсируют на 21 выделенной полосе общей протяженностью 240,1 км.

"Сегодня каждый пятый пассажир наземного городского транспорта Москвы передвигается на маршрутах, курсирующих по выделенным полосам, - это более 1,5 млн человек ежедневно. На магистралях, где организованы выделенные полосы, количество ДТП снижается в среднем на 20-40%, а скорость городского транспорта возрастает на 15-30%. В этом году мы впервые вводим в эксплуатацию выделенные полосы, места для которых предлагались москвичами в рамках краудсорсинг-проекта "Наши маршруты", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
16
Собянин открыл после реставрации корпус Плехановского университета
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
Пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово
3
В России создан новый легкий пулемет для армии
4
Китайский "Куньлунь" победил "Амур" в своем первом в истории матче чемпионата КХЛ
5
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
6
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
7
Минобороны Франции: утечка данных о подлодке Scorpene была организована преднамеренно
Темы дня
Реклама