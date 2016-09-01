Протяженность выделенных полос в Москве в сентябре увеличится на 22 км

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре новых выделенных полосы общей протяженностью 22 км появятся в рамках краудсорсинг-проекта "Наши маршруты" в сентябре в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта.

"Выделенные полосы введут в эксплуатацию на участках: Хорошевское шоссе - ул. Мневники, ул. Подольских Курсантов, Свободный проспект - Вешняковская ул. (до пересечения с ул. Красный Казанец), Лианозовский проезд - Череповецкая ул. - ул. Лескова - ул. Широкая", - говорится в сообщении.

Новые выделенные полосы появятся в сентябре на хордовых направлениях, по которым общественный транспорт доставляет пассажиров между округами столицы. Маршруты, проходящие по ним, следуют с короткими интервалами и пользуются популярностью у пассажиров. Ежедневно этими маршрутами пользуется до 500 тыс. человек.

За последние пять лет в Москве введено 237,5 км выделенных полос. Всего в настоящее время автобусы и троллейбусы, такси, школьные автобусы и велосипеды курсируют на 21 выделенной полосе общей протяженностью 240,1 км.

"Сегодня каждый пятый пассажир наземного городского транспорта Москвы передвигается на маршрутах, курсирующих по выделенным полосам, - это более 1,5 млн человек ежедневно. На магистралях, где организованы выделенные полосы, количество ДТП снижается в среднем на 20-40%, а скорость городского транспорта возрастает на 15-30%. В этом году мы впервые вводим в эксплуатацию выделенные полосы, места для которых предлагались москвичами в рамках краудсорсинг-проекта "Наши маршруты", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.