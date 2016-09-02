Движение поездов на Курском направлении МЖД входит в график после сбоя

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) входит в график после сбоя из-за технической неисправности поезда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".

"Из-за технической неисправности электропоезда на станции Москворечье движение по 2 и 3 пути ненадолго было прервано", - сказал собеседник агентства, уточнив, что неисправность связана с падением напряжения токоприемника у одного из поездов.

В результате инцидента никто не пострадал. В данный момент движение поездов восстановлено и входит в график.