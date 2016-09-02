Строители готовятся ввести в строй в Москве 12 жилых объектов, построенных инвесторами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. В ближайшее время в столице будут введены в эксплуатацию 12 новых жилых объектов, построенных за счет инвесторов, в том числе 7 - в Новой Москве. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Объем частных инвестиций в эти проекты составляет около 17,5 млрд руб. Общая площадь вводимого жилья составит более 400 тыс. кв. м. При этом 7 объектов вводятся на территории Новой Москвы", - отметил Хуснуллин.

По словам заместителя мэра, строительство нового жилья ведется по современным стандартам с применением самых последних технологий. "Одновременно с вводом жилья на территориях застройки развивается социальная инфраструктура. В частности, готовы к вводу два "инвесторских" социальных объекта - школа на 1650 мест и детсад на 325 мест. Стоимость их строительства составила около 2 млрд рублей", - уточнил глава стройкомплекса.

Хуснуллин напомнил, что всего по итогам года в столице планируется ввести в эксплуатацию не менее 3,5 млн кв. м жилья, из них порядка 600 тыс. кв. м - за счет городского бюджета.