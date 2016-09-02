Эстакаду на пересечении Волгоградского проспекта с Волжским бульваром сдадут в сентябре

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Строители приступили к завершающему этапу работ на эстакаде, где должна появится развязка Волгоградского проспекта с Волжским бульваром в столице. В настоящее время здесь завершаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия, а также заканчивается монтаж мачт освещения. Об этом журналистам сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"В конце прошлого года на пересечении с Люблинской улицей было открыто движение по тоннелю и путепроводу через железнодорожные пути Курского направления, который соединил Остаповский проезд и Люблинскую улицу. С завершением строительства эстакады прямого хода на пересечении с Волжским бульваром на Волгоградском проспекте значительно улучшится движение транспорта на участке от Третьего транспортного кольца до МКАД", - отметил Бочкарев.

Он пояснил, что на пересечении Волгоградского проспекта с Волжским бульваром будет действовать двухуровневая транспортная развязка, включающая расширение основной проезжей части Волгоградского проспекта, строительство эстакады прямого хода по Волгоградскому проспекту с организацией движения под эстакадой всех пересекающихся потоков транспорта с прилегающей территории, а также устройство разворотных съездов. Движение по эстакаде планируется запустить уже в сентябре.