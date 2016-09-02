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Мэр Москвы потребовал провести в Щербинке качественное благоустройство

Москва
2 сентября, 12:56 UTC+3
В частности, градоначальник остался недоволен состоянием подходов к общественным зданиям и магазинам
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин потребовал провести качественное благоустройство городского округа Щербинка в Новой Москве, где провел выездное совещание по вопросам социально-экономического развития.

"Петр Павлович, возьмите на контроль благоустройство, оно должно быть качественным и охватывать весь город, а не отдельные дворы", - обратился Собянин к своему заместителю по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову.

Кроме того, градоначальник остался недоволен состоянием подходов к общественным зданиям и магазинам. "Я сейчас проезжал, выглядит это не очень красиво, мягко говоря. Петр Павлович, проведите выездное заседание комплекса городского хозяйства, разберитесь с благоустройством города", - поручил Собянин.

По его словам, несмотря на то, что в Щербинке в последние годы было сделано многое, проблемы остаются и в других сферах. "Многое сделано, проблем нерешенных еще больше - это связано и с транспортной инфраструктурой, и с социальной, и с целым рядом других вопросов", - сказал мэр Москвы.

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