Мэр Москвы потребовал провести в Щербинке качественное благоустройство

Янукович пожаловался в украинскую полицию на генпрокурора ЛуценкоМеждународная панорама 2 сентября, 13:39
Исполком ФГР: Трефилов продолжит работу в женской сборной РФ по гандболуСпорт 2 сентября, 13:37
Самедов: Черчесов постоянно говорит футболистам, что они лучшие, и это всем приятноСпорт 2 сентября, 13:36
Досрочное голосование на выборах в Госдуму проходит в 33 регионах РоссииПолитика 2 сентября, 13:31
Военные начали восстанавливать электроснабжение в затронутом паводком в Приморье поселкеАрмия и ОПК 2 сентября, 13:26
Екатеринбург окутал смог из-за природных пожаровНовости Урала 2 сентября, 13:26
Реактор на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС прошел испытания на 100% мощностиНовости Урала 2 сентября, 13:24
Памфилова извинилась перед якутским кандидатом за неверные слова о подписях покойниковПолитика 2 сентября, 13:17
Спрос уральских туристов на отдых в Болгарии за год увеличился на 250%Новости Урала 2 сентября, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин потребовал провести качественное благоустройство городского округа Щербинка в Новой Москве, где провел выездное совещание по вопросам социально-экономического развития.
"Петр Павлович, возьмите на контроль благоустройство, оно должно быть качественным и охватывать весь город, а не отдельные дворы", - обратился Собянин к своему заместителю по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову.
Кроме того, градоначальник остался недоволен состоянием подходов к общественным зданиям и магазинам. "Я сейчас проезжал, выглядит это не очень красиво, мягко говоря. Петр Павлович, проведите выездное заседание комплекса городского хозяйства, разберитесь с благоустройством города", - поручил Собянин.
По его словам, несмотря на то, что в Щербинке в последние годы было сделано многое, проблемы остаются и в других сферах. "Многое сделано, проблем нерешенных еще больше - это связано и с транспортной инфраструктурой, и с социальной, и с целым рядом других вопросов", - сказал мэр Москвы.