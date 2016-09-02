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Строительство путепровода в Щербинке завершится в начале 2017 года

Москва
2 сентября, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Завершен основной этап работ - надвижка конструкций через железнодорожные пути
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство нового путепровода через железнодорожные пути на 34-м километре Курского направления МЖД в Щербинке должно быть завершено в начале следующего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Здесь (в Щербинке - ред.) два "горячих" объекта - это переезд через железную дорогу и разворотная эстакада на Варшавском шоссе", - сказал мэр на выездном совещании по вопросам социально-экономического развития городского округа Щербинка.

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство путепровода началось в ноябре 2015 года. "Основной этап завершен - надвижка конструкций через пути. В феврале 2017 года мы постараемся путепровод завершить, а благоустройство сделаем в мае, когда будет тепло", - сказал он.

Кроме того, по словам Бочкарева, при строительстве путепровода будет реконструировано почти три километра прилегающих улиц, так как по завершении строительства в несколько раз на них возрастет транспортная нагрузка. Также, сообщил он, при реконструкции Варшавского шоссе до обводной дороге на Подольск в Щербинке будет построена эстакада в районе улицы Маршала Савицкого.

"В этом году мы провели тендер, заключили контракт. По контракту срок завершения работ - первый квартал 2018 года, но мы будем стараться ускорить", - сказал Бочкарев.

Всего в рамках реконструкции Варшавского шоссе на этом участке планируется построить 6,8 км дорог.

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