Строительство путепровода в Щербинке завершится в начале 2017 года

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство нового путепровода через железнодорожные пути на 34-м километре Курского направления МЖД в Щербинке должно быть завершено в начале следующего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Здесь (в Щербинке - ред.) два "горячих" объекта - это переезд через железную дорогу и разворотная эстакада на Варшавском шоссе", - сказал мэр на выездном совещании по вопросам социально-экономического развития городского округа Щербинка.
Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство путепровода началось в ноябре 2015 года. "Основной этап завершен - надвижка конструкций через пути. В феврале 2017 года мы постараемся путепровод завершить, а благоустройство сделаем в мае, когда будет тепло", - сказал он.
Кроме того, по словам Бочкарева, при строительстве путепровода будет реконструировано почти три километра прилегающих улиц, так как по завершении строительства в несколько раз на них возрастет транспортная нагрузка. Также, сообщил он, при реконструкции Варшавского шоссе до обводной дороге на Подольск в Щербинке будет построена эстакада в районе улицы Маршала Савицкого.
"В этом году мы провели тендер, заключили контракт. По контракту срок завершения работ - первый квартал 2018 года, но мы будем стараться ускорить", - сказал Бочкарев.
Всего в рамках реконструкции Варшавского шоссе на этом участке планируется построить 6,8 км дорог.