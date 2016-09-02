Более 40% участников опроса положительно оценили фестиваль "Московское варенье"

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 40% участников опроса в проекте "Активный гражданин" оценили фестиваль "Московское варенье" на "отлично" и "четверку". Таковы результаты голосования, доступные в мобильном приложении проекта.
"Всего в опросе приняли участие 184,8 тыс. пользователей. Распределение ответов: более 51,3 тыс. (28%) респондентов выбрали ответ "фестиваль прошел на отлично", еще свыше 22,6 тыс. (12,2%) - "я бы поставил(а) твердую четверку", - сообщается на странице, посвященной итогам голосования.
Еще около 8 тыс. (4,4%) участников сказали, что им фестиваль не понравился, другие 8 тыс. (4,4%) затруднились поставить оценку. При этом более 94 тыс. (51%) респондентов отметили, что не посетили ни одну фестивальную площадку.
Опрос прошел с 11 августа по 1 сентября. Ранее в пресс-службе проекта "Активный гражданин" сообщали, что в этом году программу фестиваля составляли с учетом пожеланий участников проекта: по их решению в развлекательной части фестиваля основной акцент был сделан на проведение анимационных программ, подвижных игр и конкурсов для москвичей всех возрастов. Также именно горожане определили ассортимент торговых шале.
Фестиваль "Московское варенье. Дары природы" прошел с 15 июля по 7 августа. На 33 площадках свою продукцию представили более 300 производителей, 88 ресторанов из 35 регионов России и 15 зарубежных стран. Площадки фестиваля были посвящены различным странам, в частности, Италии, Франции и Мексике, а также историческим памятникам Золотого кольца России.