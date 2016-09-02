Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 40% участников опроса положительно оценили фестиваль "Московское варенье"

Москва
2 сентября, 13:32 UTC+3
Голосование проводилось в проекте "Активный гражданин"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 40% участников опроса в проекте "Активный гражданин" оценили фестиваль "Московское варенье" на "отлично" и "четверку". Таковы результаты голосования, доступные в мобильном приложении проекта.

"Всего в опросе приняли участие 184,8 тыс. пользователей. Распределение ответов: более 51,3 тыс. (28%) респондентов выбрали ответ "фестиваль прошел на отлично", еще свыше 22,6 тыс. (12,2%) - "я бы поставил(а) твердую четверку", - сообщается на странице, посвященной итогам голосования.

Галерея
9 фото
© Андрей Махонин/ТАСС

Фестиваль "Московское варенье" посетили 8 млн человек

Еще около 8 тыс. (4,4%) участников сказали, что им фестиваль не понравился, другие 8 тыс. (4,4%) затруднились поставить оценку. При этом более 94 тыс. (51%) респондентов отметили, что не посетили ни одну фестивальную площадку.

Опрос прошел с 11 августа по 1 сентября. Ранее в пресс-службе проекта "Активный гражданин" сообщали, что в этом году программу фестиваля составляли с учетом пожеланий участников проекта: по их решению в развлекательной части фестиваля основной акцент был сделан на проведение анимационных программ, подвижных игр и конкурсов для москвичей всех возрастов. Также именно горожане определили ассортимент торговых шале.

Фестиваль "Московское варенье. Дары природы" прошел с 15 июля по 7 августа. На 33 площадках свою продукцию представили более 300 производителей, 88 ресторанов из 35 регионов России и 15 зарубежных стран. Площадки фестиваля были посвящены различным странам, в частности, Италии, Франции и Мексике, а также историческим памятникам Золотого кольца России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
2
СК возбудил дело в связи с гибелью главы МЧС Приморья
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
МВД РФ даст по 1 млн рублей за помощь в розыске 10 особо опасных преступников
6
Голодец за развитие добровольной накопительной пенсионной системы без участия государства
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама