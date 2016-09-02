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Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходные

Москва
2 сентября, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Для входа и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями
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© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вестибюли нескольких станций Московского метрополитена будут закрыты в предстоящие выходные 3-4 сентября в рамках программы благоустройства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе метро, для входа и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями в непосредственной близости от закрытых.

"Для проведения строительно-монтажных работ по интеграции станции метрополитена с одноименным ТПУ Московского центрального кольца с 05:30 мск субботы, 3 сентября, до открытия метрополитена в среду, 7 сентября, для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции "Владыкино" (со стороны первого вагона из центра, выход в город на Сигнальный проезд). Вход и выход - через южный вестибюль", - сказали в пресс-службе.

Для удобства пассажиров в указанный период изменяются трассы следования автобусов маршрутов №53, 637 и 33 - конечным пунктом их следования в эти дни станет южный вестибюль станции "Владыкино" (со стороны последнего вагона из центра).

С 00:00 мск субботы, 3 сентября, до открытия метрополитена в понедельник, 5 сентября, для пассажиров будет закрыт эскалаторный павильон на станции "Кожуховская". Вход и выход - по лестничным маршам. С 02:00 мск субботы, 3 сентября, до открытия метрополитена в понедельник, 5 сентября, для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции "Марьино" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход - через южный вестибюль.

Кроме того, до 3 сентября закрыты южный вестибюль станции "Кутузовская" и южный вестибюль станции "Ленинский проспект". До 15 сентября 2016 года закрыт восточный вестибюль станции "Сокол". До 30 декабря 2016 года закрыт восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции "Полежаевская".

С 1 мая 2016 года и до окончания строительно-ремонтных работ для входа и выхода пассажиров закрыт южный вестибюль станции "Черкизовская" (последний вагон из центра). Вход и выход - через северный вестибюль.

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