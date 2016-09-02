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Фестиваль "Московское кино" откроется на 33 площадках столицы

Москва
2 сентября, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Посетителей ждут театрализованные представления и анимационные программы, открытые кинопоказы, выставки костюмов и реквизита
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© Алексей Константинов/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Городской фестиваль "Московское кино" пройдет в столице на 33 площадках. Об этом в пятницу сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"С 9 по 18 сентября цикл уличных городских мероприятий "Московские сезоны" продолжит фестиваль "Московское кино". Он приурочен к Году российского кино. На 33 площадках по всей столице воссоздадут атмосферу культовых отечественных фильмов, снятых о Москве или в Москве. Посетителей ждут театрализованные представления и анимационные программы, основанные на сюжетах известных картин, открытые кинопоказы, выставки костюмов и реквизита, а также широкий выбор винтажных и антикварных товаров, книг о кино и коллекционных изданий шедевров кинематографа", - сказали в оргкомитете.

Киноплощадки и тематические экскурсии

Практически каждая из площадок фестиваля будет посвящена определенному советскому или российскому кинофильму, который определит содержание анимационной программы. Так, на площадке "Карнавальная ночь" в Новопушкинском сквере москвичам и туристам предложат принять участие во "Встрече Нового года", ежедневной театрализованной программе от молодых московских артистов. Посетителей площадки, посвященной фильму "Бриллиантовая рука", на Пушкинской площади ждут ежедневные премьеры - новые эпизоды театрального сериала "Остров невезения": интерактивные спектакли о жизни невезучих аборигенов.

Совершить путешествие в эпоху немого кино можно будет на площадке "Раба любви" в Столешниковом переулке. Здесь запланированы показы отечественных немых лент с живым музыкальным сопровождением. От Столешникова переулка можно будет отправиться с тематической экскурсией "Москве одного фильма" (например, по местам из "Покровских ворот" или "Семнадцати мгновений весны"). Вести экскурсии будут известные москвоведы и экскурсоводы.

На Тверской площади разместится площадка фильма "Война и мир" режиссера Сергея Бондарчука. В двух крытых павильонах по обе стороны от памятника Юрию Долгорукому появятся театрализованные пространства, погружающие посетителей в атмосферу XIX века, а еще - книжный развал, антикварные лавки и ресторан. В рамках интерактивной театрализованной программы гости смогут узнать интересные факты из жизни русских солдат начала XIX века и освоить традиционные виды рукоделия.

Тверской бульвар будет посвящен музыкальной комедии "Веселые ребята". На площадке у памятника Есенину пройдут бесплатные занятия по флористике и эко-дизайну. У памятника Тимирязеву педагоги проведут мастер-классы по игре на различных инструментах. Здесь же в рамках анимационной программы дети смогут собрать свой оркестр и поучаствовать в красочных музыкально-танцевальных флешмобах.

Стоп! Снято!

На фестивале можно будет не только смотреть кино, но и узнать о процессе кинопроизводства. На площадке "Москва, любовь моя" в Камергерском переулке расскажут о тонкостях создания кинообраза, о нюансах работы гримеров, стилистов, осветителей. На площадке "Москва, я люблю тебя" на Новом Арбате у каждого посетителя будет возможность снять собственный короткометражный фильм и попробовать себя в качестве актера или каскадера. А в "Мастерской спецэффектов", расположенной здесь же, научат монтировать, озвучивать только что отснятое видео.

Процессу создания кино посвящены также площадки "Иван Васильевич меняет профессию", "Стиляги", а также выставки в Лаврушинском переулке и на переходе от площади Революции к Манежной площади.

На фестивальных прилавках будет представлен широкий ассортимент антикварных и винтажных товаров, отражающих эпоху каждого фильма. Кроме того, там можно будет найти киноальбомы, коллекционные издания лучших отечественных картин, автобиографии знаменитых актеров и режиссеров. Перекусить во время фестиваля поможет проект "КиноМеню": на площадках гостям предложат попробовать блюда по рецептам из фильмов или популярные блюда эпохи.

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