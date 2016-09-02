Первый этап реконструкции Калужского шоссе до Ватутинок в Москве завершат в сентябре

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый этап реконструкции Калужского шоссе от МКАД до Ватутинок в Москве планируют завершить в сентябре. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы планируем запустить в сентябре первый этап Калужского шоссе до Ватутинок", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы сообщала, что первый этап реконструкции Калужского шоссе в новой Москве завершится в 2016 году, полностью работы планируют закончить к 2018 году.
Калужское шоссе станет главной магистралью Новой Москвы. Здесь планируется организовать 8-10 полос для движения в обе стороны и построить десять транспортных развязок. В их число входит реконструкция "клеверного листа" на пересечении шоссе и МКАД.