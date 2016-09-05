Более 14 млрд руб. потратят в Москве на строительство объектов культуры в 2016-2018 гг

Нетаньяху рассматривает предложение о проведении в РФ переговоров с главой ПалестиныМеждународная панорама 5 сентября, 13:39
ГМИИ им. Пушкина запустил прогулки по музею в виртуальной реальностиКультура 5 сентября, 13:37
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в ЯНАОНовости Урала 5 сентября, 13:28
Пассажиропоток на Керченской переправе в январе-августе вырос на 28%Транспорт 5 сентября, 13:25
Минобрнауки хочет ввести штрафы в 100-300 тыс. руб. за нарушения на экзамене для мигрантовОбщество 5 сентября, 13:19
Первые после возобновления чартеров с Турцией туры проданы за считанные дниОбщество 5 сентября, 13:15
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыскиПроисшествия 5 сентября, 13:11
Люди в зоне паводка в Приморье жалуются на цены и недостаток продуктовПроисшествия 5 сентября, 13:02
Россия может присоединиться к заморозке добычи нефти в случае принятия такого решенияЭкономика и бизнес 5 сентября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пятнадцать объектов культуры, на которые планируется потратить 14,2 млрд руб. из адресной инвестиционной программы, будет построено в столице в 2016-2018 годах. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
В качестве примера современного объекта культуры он привел музыкальную школу на Косинской улице. "Сейчас здесь заканчивается внутренняя отделка помещений. Предполагается, что школа будет сдана в эксплуатацию в первой половине 2017 года", - отметил Андрей Бочкарев.
Он добавил, что в этом году за счет средств адресной инвестиционной программы уже было сдано два объекта - памятник Космонавтам на Аллее славы рядом со станцией метров "ВДНХ", кроме того, к Дню города планируется завершить реконструкцию в театре под управлением Олега Табакова.
В 2017 году на карте города появятся 4 новых объекта, а в 2018 году - 9 объектов.