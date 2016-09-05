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Более 14 млрд руб. потратят в Москве на строительство объектов культуры в 2016-2018 гг

Москва
5 сентября, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
В этом году за счет средств адресной инвестиционной программы уже было сдано два объекта
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пятнадцать объектов культуры, на которые планируется потратить 14,2 млрд руб. из адресной инвестиционной программы, будет построено в столице в 2016-2018 годах. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В качестве примера современного объекта культуры он привел музыкальную школу на Косинской улице. "Сейчас здесь заканчивается внутренняя отделка помещений. Предполагается, что школа будет сдана в эксплуатацию в первой половине 2017 года", - отметил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в этом году за счет средств адресной инвестиционной программы уже было сдано два объекта - памятник Космонавтам на Аллее славы рядом со станцией метров "ВДНХ", кроме того, к Дню города планируется завершить реконструкцию в театре под управлением Олега Табакова.

В 2017 году на карте города появятся 4 новых объекта, а в 2018 году - 9 объектов.

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