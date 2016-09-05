Московские власти ищут подрядчика для реставрации Новоспасского монастыря

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Общественные слушания по реставрации ансамбля Новоспасского монастыря на Таганке пройдут в Москве 7 сентября, стартовая стоимость контракта составляет 584 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Будущему подрядчику предстоит провести ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения "Ансамбль Новоспасского монастыря. Колокольня, 1759-1785 гг., арх. И. Жеребцов" по адресу: Крестьянская пл., д.10, стр. 1.", - говорится в сообщении.

Новоспасский монастырь - мужской монастырь Русской православной церкви на Крутицком холме, у берега Москвы-реки. К концу XIX века он был одним из шести монастырей в Российской империи, имевших статус ставропигиальных, то есть подчинявшихся непосредственно Святейшему Синоду. В переводе с древнегреческого слово "ставропигия" означает "водружение креста", что указывает на то, что в таких монастырях крест водружался патриархами собственноручно.

Архитектурный ансамбль Новоспасского монастыря создавался в XVII-XVIII веках. В него входят: Шестистолпный Преображенский собор, Покровская церковь с трапезной (1670-е годы), стены и башни монастыря 1640-1642 годов постройки, братские кельи с Никольской церковью; настоятельские палаты рубежа XVII и XVIII века, а также Знаменская церковь.

Кроме этого, подрядчику надо будет отреставрировать колокольню высотой 78 м - одну из самых высоких в дореволюционной Москве, построенную в 1759-1785 годах на месте древней звонницы, созданной в 1622 году патриархом Филаретом. Она также является частью архитектурного ансамбля монастыря.