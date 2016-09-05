В Москве с начала года из перечня долгостроя исключены более 35 объектов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 35 объектов были исключены из перечня незавершенного строительства и долгостроя в Москве с начала года, в перечне остается 306 объектов. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что 11 из 37 объектов были введены, по 11 - строительство возобновлено, по 13 - реализация признана нецелесообразной и территории приведены в надлежащее состояние, завершено благоустройство, два объекта переданы на рассмотрение городской комиссии по самовольному строительству.

"14 исключенных из перечня проблемных объектов находились на территории ЦАО: 9 городских, 3 инвестиционных и 2 федеральных. В числе введенных: Московский городской дворец творчества детей и молодежи ГОУ "На Полянке", административное здание в Хоромном тупике, Центральная стоматологическая поликлиника ФСБ России на улице Малая Лубянка, участки от МКАД до Садового кольца в рамках реконструкции шоссе Энтузиастов", - уточнил Левкин.

По его словам, в списке незавершенного строительства и долгостроя в Москве остается 306 объектов. Больше всего проблемных объектов находится на территории ЦАО, 65 объектов, за ним идут: ЮАО (37), ЗАО (36), ЮЗАО (33), САО (32 объекта), СВАО (28), меньше всего, 7 объектов, находится на территории ЗелАО.