На площадь Тверской заставы в Москве могут вернуть трамваи

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Трамвайное кольцо планируют восстановить на площади Тверской заставы в центре Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"У нас огромная программа реконструкции трамвайных путей. К этому Дню города заканчивается реконструкция путей на Варшавском шоссе. В следующем году мы планируем сделать примерно 40 км путей, в том числе Лесную улицу. Есть и планы по восстановлению трамвайного кольца на площади Тверской заставы", - сказал он в интервью "Российской газете".

По его словам, "проблема в том, что, кроме как на метро, с Белорусского вокзала уехать ни на чем практически невозможно: наземного транспорта нет, до всего надо долго идти по лестницам и переходам".

"Пассажиры, которые приезжают на электричках, аэроэкспрессе, поездах дальнего следования, вынуждены ехать на подземке, а обе станции метро "Белорусская" - и радиальная, и кольцевая - перегружены. Поэтому ищем возможность вернуть трамвай на площадь Тверской заставы. Хуже для водителей не будет, потому что трамвай поедет на ту же светофорную фазу, что есть и сейчас, рельсы "утопим" в асфальте, чтобы водители не тормозили перед ними", - полагает заммэра.

Благодаря этому, "у тысяч пассажиров появится дополнительная возможность уехать на другой конец города", сказал Ликсутов.

Реформа наземного транспорта

Власти оптимизировали около 339 маршрутов в рамках реформы наземного транспорта, которая реализуется в Москве в этом году, сообщил Ликсутов.

"Частные перевозчики работали на 481 маршруте, но уникальными из них были только 142. Остальные дублировали рейсы "Мосгортранса" и других частников. Сейчас мы перераспределили перевозчиков таким образом, что на одном маршруте работает только один перевозчик. И неважно, частная это компания или ГУП "Мосгортранс", на качество сервиса это никак не влияет", - сказал он.

По его словам, "перевозчик должен иметь достаточный парк, чтобы справляться с пассажиропотоком на своем маршруте". "Количество автобусов просчитали заранее, но если появятся обращения пассажиров, мы готовы скорректировать ситуацию: добавить транспорта на перегруженные маршруты, изменить трассу движения, решить вопрос с дополнительными остановками", - сказал он.

За четыре месяца москвичи получили абсолютно новый парк из 2000 комфортабельных автобусов, отметил Ликсутов. Льготники теперь ездят на любом общественном транспорте по социальным картам. Остальные пассажиры экономят на оплате проезда, пользуясь "длинными" проездными, записанными на "Тройку".

С 15 августа в Москве были отменены маршрутки, что привело к повышенной нагрузке на наземный транспорт столицы, который стал работать по единым правилам и стандартам. В рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передает коммерческим перевозчикам 211 маршрутов, по которым проводятся 63 аукциона. С победителями заключены контракты на пять лет.

В рамках реформы наземного транспорта частные перевозчики инвестировали в обновление автопарка 10 млрд рублей, было закуплено около 2000 автобусов разной вместимости. Они распределены по городским маршрутам, исходя из пассажиропотока. Таким образом, средний возраст автобуса снизился с 7-9 лет до одного года. В каждом автобусе установлен валидатор, который принимает карту "Тройка", билеты "Единый", ТАТ и "90 минут", а также социальные карты.