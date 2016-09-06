В Москве создадут электронный журнал строительства

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Разработку электронного журнала строительства планируется завершить до конца 2016 года. Об этом сообщает официальный портал комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на начальника информационно-аналитического управления Департамента градостроительной политики города Андрея Курилова.
"Сейчас такие документы ведутся исключительно в бумажном виде. На стройплощадке журнал заполняет производитель работ - то есть та строительная организация, которая непосредственно находится на стройке. В журнал вносится информация о том, какие работы, когда, с помощью каких механизмов и в каких условиях проводились на стройплощадке", - сказал Курилов.
По его словам, внедрение электронного журнала позволит сократить время на его заполнение. Кроме того, застройщики и город будут иметь актуальную и достоверную информацию о строительстве объектов, что позволит повысить эффективность контроля и мониторинга за ходом работ. Также введение единых требований позволит формировать аналитику о ходе производства работ на объектах в различных разрезах.
"Будут отобраны пилотные стройки, и до следующей весны начнется внедрение этой технологии. Первое время пилотные застройщики будут вынуждены вести сразу два журнала - бумажный и электронный. Специалистов надо подготовить к этой работе", - уточнил Курилов.