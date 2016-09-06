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Почти 40 площадок выделено для молитвы в Курбан-байрам в Москве и Подмосковье

Москва
6 сентября, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Обряд жертвоприношения можно будет совершить в 14 местах в Московской области
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Тридцать восемь площадок для совершения праздничного намаза и четырнадцать для жертвоприношения в праздник Курбан-байрам выделено в Москве и Московской области. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

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"Курбан-байрам в этом году празднуем 12 сентября, выделено 38 площадок в Москве и городах Подмосковья", - сообщил Аббясов. Он отметил, что в Москве нет мест для жертвоприношения. "Таких мест 14 в Подмосковье, в течение трех дней можно будет совершить обряд", - сказал он.

Кроме того, пенсионеры смогут заказать мясо жертвенного животного домой по телефону, рассказал Аббясов.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа, 12 месяца мусульманского лунного календаря, и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей, молитв и праздничного намаза, кульминацией является жертвоприношение.

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