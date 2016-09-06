Почти 32 км новых улиц введут в Москве за сентябрь

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию 10 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры общей протяженностью почти 32 км запланирован на сентябрь в Москве. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"За счет строительства дорог формируются новые связи между районами города и улучшается транспортная ситуация в столице. Сейчас заканчиваются работы по строительству сразу на 10 крупных дорожных объектах города. В скором времени по ним уже будет запущено движение", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что в числе вводимых объектов 12 искусственных сооружений и шесть пешеходных переходов. "Всего в этом году планируется сдать около 107 км дорог, 30 сооружений и 15 пешеходных переходов", - отметил Хуснуллин.