Почти 32 км новых улиц введут в Москве за сентябрь

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию 10 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры общей протяженностью почти 32 км запланирован на сентябрь в Москве. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"За счет строительства дорог формируются новые связи между районами города и улучшается транспортная ситуация в столице. Сейчас заканчиваются работы по строительству сразу на 10 крупных дорожных объектах города. В скором времени по ним уже будет запущено движение", - сказал Хуснуллин.
Он уточнил, что в числе вводимых объектов 12 искусственных сооружений и шесть пешеходных переходов. "Всего в этом году планируется сдать около 107 км дорог, 30 сооружений и 15 пешеходных переходов", - отметил Хуснуллин.