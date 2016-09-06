Работа фотовидеофиксаторов принесла в бюджет Москвы с начала года более 8 млрд рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 8 млрд рублей штрафов поступило в бюджет Москвы с начала года в результате работы комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщил во вторник начальник Управления ГИБДД столицы Виктор Коваленко.

"За год получено от фотовидеофиксации 8,5 млрд рублей", - сказал он в ходе открытого выездного заседания Общественного совета при МВД России.

По словам Коваленко, на улично-дорожной сети столицы работают 960 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, из них стационарных 926 и 34 передвижных комплекса. В городе также установлено 307 муляжей комплексов фотовидеофиксации.