Социальную карту для студентов теперь можно будет оформить только в электронном виде

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Услугу по оформлению социальной карты для студентов совсем скоро переведут исключительно в электронный вид - она будет доступна для большинства получателей только через портал городских услуг. Об этом сообщает сайт московской мэрии.

"Забрать карту можно будет, как и раньше, в центре "Мои документы". Срок ее изготовления в среднем составляет две-три недели, но в любом случае не должен превышать календарный месяц", - отмечается в сообщении.

"Студенты, желавшие оформить социальную карту именно в электронном виде, могли сделать это с марта 2016 года. Карту используют для оплаты проезда в общественном транспорте, в качестве медицинского полиса, банковской карты, для получения социальных льгот и выплат", - поясняется в сообщении.