Социальную карту для студентов теперь можно будет оформить только в электронном виде

В Иркутске задержан водитель автобуса, взрезавшегося в бетонную опоруСибирь 6 сентября, 13:47
Празднования 100-летия Мурманска пройдут с участием оркестра Мариинки и театра МаяковскогоНовости Мурманской области 6 сентября, 13:34
Роскосмос ожидает существенного сокращения финансирования из бюджетаКосмос 6 сентября, 13:31
В ЕС потребовали независимого расследования нападения на телеканал "Интер"Международная панорама 6 сентября, 13:27
Фестиваль "Московское кино" откроет осенний цикл уличных мероприятийМосква 6 сентября, 13:22
"Главные события не были связаны с экономикой": мировые СМИ о саммите G20Международная панорама 6 сентября, 13:18
Умер худрук театра им. Моссовета Павел ХомскийКультура 6 сентября, 13:10
"Матч ТВ" отказался от трансляций Паралимпийских игр в Рио-де-ЖанейроСпорт 6 сентября, 13:10
Столыпинский клуб обнародует доклад о первоочередных мерах в российской экономикеЭкономика и бизнес 6 сентября, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Услугу по оформлению социальной карты для студентов совсем скоро переведут исключительно в электронный вид - она будет доступна для большинства получателей только через портал городских услуг. Об этом сообщает сайт московской мэрии.
"Забрать карту можно будет, как и раньше, в центре "Мои документы". Срок ее изготовления в среднем составляет две-три недели, но в любом случае не должен превышать календарный месяц", - отмечается в сообщении.
"Студенты, желавшие оформить социальную карту именно в электронном виде, могли сделать это с марта 2016 года. Карту используют для оплаты проезда в общественном транспорте, в качестве медицинского полиса, банковской карты, для получения социальных льгот и выплат", - поясняется в сообщении.