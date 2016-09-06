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Кинотеатр "Ангара" в Москве превратится в культурно-развлекательный центр

Москва
6 сентября, 16:45 UTC+3
После реконструкции площадь здания увеличится в четыре раза
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Типовой кинотеатр советской эпохи "Ангара" в Нагорном районе столицы ждет реконструкция, после которой его площадь увеличится в четыре раза. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Программа по переформатированию районных кинотеатров очень важная для развития внутренней инфраструктуры районов. Недействующий сейчас кинотеатр "Ангара" станет одним из этих общественных центров, которые нацелены на формирование дружественной и комфортной среды спальных районов", - сказал Кузнецов. По его словам, "Ангара" станет еще одним районным общественным центром шаговой доступности по программе реконструкции 39 столичных кинотеатров.

Кузнецов добавил, что после реконструкции кинотеатр превратится в культурно-развлекательный центр, включающий зону для проведения общественных мероприятий, праздников, выставок, а также многозальный кинотеатр. Первый и второй этажи будут отданы под торговую галерею с магазинами и киосками, кафе и фудкорт. В двух подземных уровнях разместятся автостоянка и супермаркет.

Он уточнил, что площадь здания увеличится с 2,9 тыс. кв. м до 12,5 тыс. кв. м. Здание, по словам Кузнецова, получит двухэтажное остекленное фойе, обращенное на сквер площади Вишневского с прудом, а за ним разместится трехэтажный атриум.

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