Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порядка 9 млн кв. м асфальта отремонтировали в этом сезоне в Москве

Москва
6 сентября, 17:36 UTC+3
Среди наиболее значимых объектов - улицы Тверская, Новый Арбат, Воздвиженка, Моховая, а также Садовое кольцо
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" в этом сезоне уже отремонтировали около 9 млн кв. м асфальтобетонного покрытия на московских дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Среди наиболее значимых объектов, где обновили дорожное полотно - улицы Тверская, Новый Арбат, Воздвиженка, Моховая, а также Садовое кольцо", - уточнил представитель учреждения.

Кроме того, с начала сезона на дорогах столицы обновлено более 2,5 млн кв. м разметки. "Это свыше 4 тыс. городских объектов", - отметили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
15
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября
9
Мень: благоустройство в Москве можно ставить в пример другим городам
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама