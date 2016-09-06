Порядка 9 млн кв. м асфальта отремонтировали в этом сезоне в Москве

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" в этом сезоне уже отремонтировали около 9 млн кв. м асфальтобетонного покрытия на московских дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"Среди наиболее значимых объектов, где обновили дорожное полотно - улицы Тверская, Новый Арбат, Воздвиженка, Моховая, а также Садовое кольцо", - уточнил представитель учреждения.
Кроме того, с начала сезона на дорогах столицы обновлено более 2,5 млн кв. м разметки. "Это свыше 4 тыс. городских объектов", - отметили в пресс-службе.